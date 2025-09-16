Università di Firenze | ​Il primo innings dell’Ateneo fiorentino, scende in campo la squadra di cricket Unifi. Al via un progetto pilota con il CUS Firenze, iniziano gli allenamenti al Campus di Sesto

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 *Comunicato stampa*
*Firenze, 16 settembre 2025*
*Il primo innings dell’Ateneo fiorentino, scende in campo la squadra
di cricket Unifi*
*Al via un progetto pilota con il CUS Firenze, iniziano gli allenamenti al
Campus di Sesto*
Run, Six, Bowled. Espressioni che potrebbero diventare presto familiari tra
gli studenti dell’Università di Firenze.
Nasce la* squadra di cricket di Unifi*, progetto pilota scaturito dalla
proposta dello studente pakistano Syed Ali Dilawar Shah, raccolta
dall’Ateneo fiorentino con l’obiettivo di costituire la prima squadra
universitaria di questa disciplina.
Ancora poco diffuso nel nostro Paese, il cricket è* tra gli sport più
popolari* in realtà come Pakistan e India dove conta un enorme seguito di
appassionati. Per avviare l’iniziativa l’Ateneo ha impiegato i fondi del
progetto PRO-BEN 2 – University for students health, finalizzato alla
promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio
psicologico ed emotivo degli studenti. La sperimentazione si avvale inoltre
della collaborazione con il *CUS Firenze*, che curerà l’organizzazione
delle attività dei *cricketer*.
Il progetto sportivo si svolgerà per tre mesi, fino alla fine del 2025. La
nuova squadra prevede la *partecipazione di 15 atleti già selezionati* e
rappresenta un primo passo verso la costruzione di una squadra stabile. Gli
allenamenti si terranno presso l’impianto *Val di Rose*, all’interno del
Campus scientifico e tecnologico di Sesto fiorentino, con sedute atletiche
bisettimanali il *lunedì e il giovedì.*
*“*Lo sport è uno straordinario veicolo per stare insieme, condividere una
passione e costruire relazioni – spiega la rettrice *Alessandra Petrucci*
–. Accogliere la richiesta di uno studente internazionale per allestire una
squadra di cricket, in collaborazione con il CUS, significa per noi
consolidare il nostro impegno verso l’inclusione e l’integrazione”.
“Siamo molto contenti di collaborare a questo progetto con l’Università di
Firenze – afferma *Matteo Bindi*, presidente del CUS Firenze – perché
crediamo fermamente nel valore dello sport come elemento di integrazione e
aggregazione, sia per gli studenti italiani che per quelli internazionali”.
*In foto: *
1. *gli atleti della squadra di cricket dell’Università di Firenze*
2. *da sinistra: il presidente del CUS Firenze Matteo Bindi, Syed Ali
Dilawar Shah e la rettrice Alessandra Petrucci*
3. *Syed Ali Dilawar Shah*
