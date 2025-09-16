Close Menu
Trending
martedì 16 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lavoro

UGL Telecomunicazioni: lettera a Enel per un incontro urgente sui rischi occupazionali legati all’introduzione dell’Intelligenza Artificiale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

UGL Telecomunicazioni: lettera al Ministero del Lavoro e Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un incontro urgente sui rischi occupazionali legati all’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel bando di gara Enel per le attivita’ dei contact center.

Nella giornata di ieri Stefano Conti, segretario nazionale di UGL Telecomunicazioni, ha inviato ai due ministeri
una lettera formale con richiesta urgente di incontro, dopo che 11 gg fa la stessa richiesta, risultata senza risposta, era stata inviata ad Enel, esprimendo forte preoccupazione per le conseguenze occupazionali derivanti dall’assegnazione della gara d’appalto per i servizi di Back Office e Quality Management nel Mercato Libero.

Il bando prevede infatti l’applicazione di sistemi di Intelligenza Artificiale per aumentare l’automazione nei processi di customer care, con la possibilità di ricorrere a un numero inferiore di addetti rispetto alla forza lavoro attuale. Una scelta che, secondo il sindacato, rischia di produrre esuberi diretti e indiretti, innescando un “effetto domino” sull’intero settore dei contact center, già caratterizzato da forti criticità.

Conti richiama l’importanza della clausola sociale applicata per salvaguardare l’intero perimetro occupazionale, che in questi anni ha permesso di tutelare migliaia di posti di lavoro, e ribadisce come l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale debba essere gestita con una visione antropocentrica, a supporto del lavoro umano e non in sua sostituzione.

Il segretario sottolinea anche la contraddizione tra la solidità dei risultati finanziari di Enel, che nel primo semestre 2025 ha registrato ricavi per 40,8 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2024), con un utile netto ordinario atteso tra i 6,7 e i 6,9 miliardi per l’intero anno, e la scelta di spingere su gare che potrebbero generare forti impatti sociali.

Un paradosso – scrive Conti – per un gruppo a partecipazione pubblica che nel proprio Codice Etico si dichiara attento ai temi dell’inclusione, della diversità e della tutela delle categorie più vulnerabili, tra cui la forza lavoro femminile, prevalente nei contact center.

Per UGL Telecomunicazioni è quindi necessario convocare al più presto un tavolo interministeriale con istituzioni, sindacati e committenti, al fine di individuare soluzioni condivise che garantiscano un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela occupazionale.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl