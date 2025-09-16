Conferenza Stampa – Lunedì 22/09 ore 10:00 – Presentazione 5a Sagra del Peperone di Voghera

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Gentili Giornalisti,
Si informa che Lunedì 22/09 alle ore 10:00, presso il palazzo municipale di piazza Duomo, 1, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 5a Sagra del Peperone di Voghera, evento programmato per il prossimo 28/09 nella nostra Città.
Cordialmente.
——————————————
Ufficio Staff del Sindaco
Piazza Duomo, 1
27058 Voghera (PV)
Telefono 0383.336202/295
——————————————-
Questo messaggio non impegna l’ente Comune di Voghera e contiene informazioni appartenenti al mittente,
che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato.
La riproduzione, diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso, compresi gli allegati,
da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita ai sensi dell’art. 616 c.p. e ai sensi del
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Gentili Giornalisti,