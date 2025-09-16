Close Menu
martedì 16 Settembre 2025
Comunicato Stampa – Carini 10 denunciati per rissa

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 16 Settembre 2025
COMUNICATO STAMPA
CARINI: 10 DENUNCIATI PER RISSA.
I militari della Sezione Radiomobile di Carini, con il supporto della Stazione di Terrasini, hanno
denunciato 10 persone di età compresa dai 19 e i 61 anni, per rissa aggravata.
L’intervento dei militari si è reso necessario a seguito di una segnalazione al 112 NUE, in via
Capulone, a Carini, che a causa della forte musica in una delle due abitazione, è scoppiata una
violenta rissa tra le famiglie.
Nella circostanza un ragazzo di 22 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e agli
avambracci, con una prognosi di 10 giorni, anche il padre, 61enne, è rimasto coinvolto riportando
ematomi e graffi al volto, con una prognosi di 7 giorni. Entrambi sono stati inizialmente visitati
presso la guardia medica di Carini, e successivamente trasferiti all’ospedale di Partinico per ulteriori
accertamenti.
È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur
gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero
iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna
passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

