Marche

Ricci: “Castelli prenda esempio da Legnini, meno comunicazione e più ricostruzione”

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Ricci: “Castelli prenda esempio da Legnini, meno comunicazione e più
ricostruzione”
“Ricuciremo le aree interne: 30mila euro a chi compra casa, asili nido e
trasporto scolastico gratuito, incentivi a medici e botteghe”
“Ho iniziato questa campagna elettorale attraversando le aree interne delle
Marche, da Cantiano fino ad Arquata del Tronto, e l’ho fatto in bicicletta
perché andare in bici è come vivere nelle aree interne, è bello ma è anche
faticoso, e noi dovremo rendere nei prossimi anni vivere nell’entroterra
meno faticoso. Dobbiamo ricucire le Marche. Per far questo, innanzitutto,
bisogna accelerare sulla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto,
per questo consiglio al commissario straordinario Castelli di prendere
esempio da un grande uomo di Stato come Giovanni Legnini, meno soldi spesi
nella comunicazione e più impegno nella ricostruzione, nello snellire le
procedure e, se i 14 miliardi ottenuti da Legnini non bastano a finire i
lavori, battere i pugni a Roma per chiedere al Governo nazionale di tirare
fuori più soldi. Lavoreremo poi per riportare le persone nelle aree
interne, per questo abbiamo già avanzato cinque proposte concrete: daremo
un contributo di almeno 30.000 € a coloro che decideranno di comprare o
affittare una casa nelle are interne, asili nido e trasporto scolastico
gratuito, incentivi ai medici di base e alle botteghe. Tutte cose
realizzabili, che hanno già fatto anche altre regioni come il Friuli
Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna e, da qualche settimana, lo stanno facendo
anche il Piemonte e la Lombardia. Per quanto riguarda i soldi, so già dove
prenderli: la prima cosa che farò da Presidente della Regione Marche sarà
chiudere quel carrozzone dell’Atim, 13 milioni di euro buttati in prebende
che non hanno portato nulla a livello turistico nella nostra regione, e
destinerò quei soldi alle aree interne”, così Matteo Ricci,
europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, in
occasione del ‘Comizio d’Amore per le Marche’ che si è svolto questa sera
ad Amandola (FM), assieme a Giovanni Legnini, già commissario straordinario
alla ricostruzione.

