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Sicilia

[Comune Palermo] Illuminazione via Carmelo Lazzaro – Dichiarazione consigliere Dentici (IV Circoscrizione)

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - «Oggi iniziano i lavori per il nuovo impianto di illuminazione pubblica in
l'installazione di 6 nuovi corpi illuminanti.

Esprimo soddisfazione per l'avvio dei lavori, che finalmente partono dopo
anni di sollecitazioni. Nel febbraio 2021, infatti, avevo presentato in
aula una mozione, poi deliberata, per la realizzazione dell'impianto che ha
l'obiettivo primario di tutelare l'incolumità dei cittadini e aumentare la
sicurezza, vista la vicinanza della scuola dell'infanzia Gioberti e
dell'ospedale ARNAS Civico.

collaborazione».

Mirko Dentici.

(AGENPARL)
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