Governo. Fratoianni (Avs), finita l’estate delle promesse lo conferma ministro Giorgetti, folli spese militari e dazi non sono gratis. Le parole irresponsabili di Meloni ai ‘pacati’ camerati spagnoli una distrazione di massa per buttare tutto in caciara. La destra non vuole che si parli delle difficoltà delle famiglie e delle imprese italiane, che non si parli dell’emergenza stipendi.

*La destra non vuole che si parli delle difficoltà delle famiglie e delle
imprese italiane, che non si parli dell’emergenza stipendi.*
È finita l’estate delle promesse della destra e del governo Meloni, e ce lo
conferma il ministro Giorgetti: la subalternità a Trump sui dazi e il folle
aumento delle spese militari, come era evidente, non sono gratis. E i costi
li pagheranno a caro prezzo le imprese e le famiglie italiane nei prossimi
mesi.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.
Ed anche le irresponsabili parole della presidente Meloni di oggi inviate
ai “pacati” camerati neofascisti spagnoli di Vox, in cui torna ad accusare
la sinistra di violenza non sono altro – prosegue il leader di SI – che
un’ulteriore conferma oltre che essere una gigantesca operazione
propagandistica di distrazione di massa.
Meloni e la destra non vogliono – conclude Fratoianni – che si parli delle
crisi industriali in corso nel Paese, non vogliono che si parli del declino
economico e sociale, non vogliono che si affronti l’emergenza stipendi o
l’emergenza della sanità pubblica . Quale occasione migliore di questa per
buttarla in caciara?
