(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 COMUNE DI PIACENZA
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.it
Piacenza, 13 settembre 2025
Oggetto: Risottata per l’Hospice, la presentazione dell’evento
Lunedì 15 settembre, alle 12, la sala del Consiglio comunale in Municipio ospiterà la
conferenza stampa di presentazione dell’ormai tradizionale appuntamento con la
“risottata” a favore della Casa di Iris.
Saranno presenti la sindaca Katia Tarasconi e il presidente dell’associazione “Insieme
per l’Hospice” Sergio Fuochi, accanto a tutte le realtà che collaborano alla
realizzazione dell’iniziativa di solidarietà.
