venerdì 12 Settembre 2025
Politica Estera

Sondaggio: la maggior parte dei francesi si oppone all’invio di militari europei in Ucraina

Roma, 12 Settembre 2025

La maggioranza dei cittadini francesi si dichiara contraria all’invio di un contingente militare occidentale in Ucraina. Secondo un sondaggio dell’Istituto francese dell’opinione pubblica (IFOP), pubblicato da Le Figaro, il 53% degli intervistati si oppone a un coinvolgimento militare diretto, mentre il 47% si è detto favorevole.

Il sondaggio, che ha coinvolto circa 1.200 cittadini francesi di età pari o superiore a 18 anni, evidenzia però un sostegno significativo ad altre forme di aiuto: il 75% degli intervistati approva la fornitura a Kiev di “garanzie di sicurezza affidabili”. Almeno il 56% è favorevole alla continuazione delle forniture di armi e all’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO e all’Unione Europea.

In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron aveva sottolineato che la Coalizione dei Volenterosi, impegnata nel sostegno a Kiev, comprende già 30 paesi partecipanti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che le forze della NATO diventerebbero obiettivi legittimi per l’esercito russo in caso di dispiegamento in Ucraina, aggiungendo che, una volta raggiunti accordi di pace a lungo termine, non sarebbe più necessario schierare truppe occidentali nel Paese.

