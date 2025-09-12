(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

La ricerca illumina la Toscana: il 26 settembre torna Bright-Night

Edizione dedicata all’inclusione. Coinvolti circa mille ricercatori e

ricercatrici. Anteprima regionale il 22 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati

Venerdì 26 settembre torna la “Notte europea delle ricercatrici e dei

ricercatori”, la manifestazione che permette di immergersi nel mondo

della scienza e della ricerca e scoprire il lavoro di chi ogni giorno si

impegna a trovare soluzioni per le sfide di oggi e di domani.

Promossa annualmente dalla Commissione Europea per diffondere la cultura

scientifica, l’iniziativa si svolge contemporaneamente in tutta Europa.

In Toscana, l’evento prende il nome di BRIGHT-NIGHT, un titolo che riflette

la sua missione: illuminare la notte con il talento dei ricercatori.

BRIGHT, infatti, è l’acronimo di “Brilliant Researchers Impact on Growth

Health and Trust in Research”, ovvero “Ricercatori brillanti che

influenzano la crescita, la salute e la fiducia nella ricerca”.

Ricco, come di consueto, il programma di iniziative, presentato venerdì 12

settembre in conferenza stampa all’Università di Pisa.

BRIGHT-NIGHT coinvolge tutto il mondo della ricerca della Toscana: è

promosso dagli Atenei (Università di Firenze, Pisa, Siena, Siena

Stranieri, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e

Scuola IMT Alti Studi Lucca) e da un’ampia rete di Enti di ricerca – il

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),

l’European Gravitational Observatory (EGO), l’Istituto Nazionale di

Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri (INAF-OAA) – con il

sostegno della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, il progetto

regionale per l’autonomia dei giovani.

Anche per questa edizione saranno coinvolti nella manifestazione circa 1000

ricercatrici e ricercatori, presenti nelle piazze di molte città della

regione (Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Prato, San Giovanni

Valdarno, Siena e San Casciano dei Bagni) che animeranno centinaia di

iniziative: laboratori, dimostrazioni, esperimenti, mostre, visite guidate

e passeggiate scientifiche coinvolgeranno i cittadini e le cittadine in un

percorso avvincente attraverso una vastissima gamma di temi legati alla

ricerca.

Novità di questa edizione è il tema “BRIGHT Ones”, un focus

particolare dedicato all’inclusione come valore fondante di una scienza che

si prende cura delle persone, delle relazioni, dei territori,

dell’ambiente.

Di questo tema si discuterà nell’evento in programma a Firenze il 22

settembre, che anticipa gli appuntamenti del 26. L’iniziativa, dal titolo

“Bright Ones: prospettive di inclusività dalla ricerca”, in programma

alle ore 10 a Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo, vede i contributi

di tutti gli enti partner e di alcune realtà attive nel settore riuniti

nel proporre un appuntamento comune, che avrà poi declinazioni in tutte le

città. Sarà un momento di confronto e di incontro fra il mondo della

ricerca e le realtà attive nel territorio. Modera l’evento la giornalista

Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio.

L’assessora regionale con delega a Università e Ricerca ha evidenziato in

conferenza stampa come la Regione Toscana continui, convintamente, a

sostenere Bright-Night perché crede fermamente nell’importanza di

avvicinare tutte e tutti, a partire dalle bambine e dai bambini, al mondo

dell’Università, della ricerca, alle conquiste in ambito scientifico e

tecnologico, sociale e culturale, rendendole più comprensibili e

accessibili. L’assessora ha ricordato come in questi ultimi anni si sia

compreso ancora di più quanto la ricerca sia fondamentale per le vite

delle persone, a partire dalla lotta alla pandemia a quella contro i

cambiamenti climatici e le disuguaglianze, sottolineando la pericolosità

delle teorie antiscientifiche.

L’assessora ha poi aggiunto che Bright è anche l’occasione per far

comprendere quanto sia prezioso il lavoro di ricercatrici e ricercatori

affinché sia chiaro, a tutti i livelli, la necessità di sostenere e

valorizzare adeguatamente il loro impegno, facendo sì che nel nostro Paese

si investa di più su Università e ricerca. Infine l’assessora ha fatto un

plauso alla scelta del focus di quest’anno, che concentra la sua attenzione

sull’inclusività, che fa seguito all’edizione 2024 dedicata al

protagonismo delle donne.

Durante l’incontro con giornaliste e giornalisti, il rettore

dell’Università di Pisa ha definito Bright Night 2025 una grande festa

della scienza, che unisce università e centri di ricerca della Toscana per

raccontare a tutti – grandi e piccoli – quanto la ricerca sia vicina alla

vita di ogni giorno. Per il rettore, la manifestazione è l’occasione per

incontrare ricercatrici e ricercatori, scoprire i loro progetti,

sperimentare da vicino e capire come le loro scoperte aiutano ad affrontare

le sfide del presente e a costruire il futuro. Durante il suo intervento,

il rettore si è soffermato sui temi dell’edizione, che quest’anno parlerà

in modo speciale di inclusione, spiegando che la scienza cresce solo se è

aperta, condivisa e capace di prendersi cura delle persone e dei territori.

In chiusura, ha invitato cittadini e cittadine, e soprattutto i giovani, a

vivere insieme una notte speciale: un viaggio coinvolgente nel mondo della

conoscenza e della curiosità.

In breve, alcune anticipazioni del programma di iniziative. Il programma

completo è disponibile su http://www.bright-night.it

Firenze – L’edizione 2025 di BRIGHT-NIGHT, promossa dall’Università di

Firenze in collaborazione con istituzioni ed enti del territorio, tratta le

tematiche più attuali della ricerca attraverso format originali e

coinvolgenti. La settimana si apre con tre appuntamenti serali al Cinema La

Compagnia: lunedì 22 settembre con un talk su innovazione, benessere e

diritti, in cui i giornalisti de “Il Post” Emanuele Menietti e Beatrice

Mautino dialogano con i docenti dell’Ateneo; martedì 23 un talk/concerto

sulla sostenibilità ambientale dove la voce di chi fa ricerca si mescola

alla musica frizzante della Gaudats Junk Band, che usa strumenti realizzati

interamente con materiali di riciclo; mercoledì 24 una competizione di

poesia performativa sull’argomento della biodiversità, con il pubblico a

fare da giuria.

Venerdì 26 la ricerca si metterà in mostra in Piazza Santissima

Annunziata con più di 40 stand di dimostrazioni ed esperimenti, accanto

alle attività per ragazzi, fra cui una caccia al tesoro. Completano il

programma le visite guidate ai musei, le passeggiate e un innovativo escape

game all’Orto Botanico.

Al programma fiorentino partecipa l’Istituto Nazionale di Astrofisica –

Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che giovedì 25 settembre propone una

passeggiata nel centro di Firenze alla scoperta degli elementi astronomici

nascosti nelle opere d’arte della città, e che incontrerà il pubblico

venerdì 26 nel suo stand in Piazza Santissima Annunziata per illustrare le

attività di ricerca con prototipi e materiali illustrativi insieme alle

ricercatrici e ai ricercatori e per discutere dei grandi temi

dell’astrofisica moderna e della ricerca spaziale.

Pisa – Cuore della manifestazione a Pisa saranno ancora una volta le Piazze

della Ricerca, la cui denominazione quest’anno inizia con iniziano con la

parola “One” per sottolineare l’unità degli intenti, la scienza come

sforzo collettivo, accessibile e condiviso: One Innovation (Logge dei

Banchi), One Health (Largo Ciro Menotti), One Humanity (Piazza dei

Cavalieri), One Planet (Piazza Santa Caterina).

Laboratori, esperimenti live e attività per bambini accompagneranno il

pubblico alla scoperta del lavoro di ricercatrici e ricercatori dei tre

atenei (Università di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore

Sant’Anna) e dei centri di ricerca (CNR, INGV, INFN, EGO) promotori della

manifestazione con il patrocinio del Comune di Pisa. Anche le sedi

universitarie, i centri di ricerca, i musei e le biblioteche ospiteranno

attività laboratoriali, workshop, conferenze e giochi aperti a tutti i

visitatori, per un totale di 230 eventi in città: 74 eventi nelle Piazze

della Ricerca e 60 eventi presso le sedi degli enti di ricerca. Quasi 100

le iniziative dedicate alle scuole nella mattina di venerdì 26.

Appuntamento nel pomeriggio con visite guidate nei musei di Unipi e al

Camposanto Monumentale a cura della Scuola Normale Superiore con la

collaborazione dell’Opera Primaziale. Per l’occasione sarà aperta al

pubblico la biblioteca della Scuola Sant’Anna recentemente rinnovata.

Chiude la manifestazione lo spettacolo “Echoes of light”, videomapping

interattivo in Logge di Banchi.

L’Area territoriale di ricerca del Cnr di Pisa per festeggiare i suoi 25

anni ospita il concerto dei Gatti Mézzi, presentati dal regista Roan

Johnson.

Per il tema “Bright Ones”, il giardino della Biblioteca di Storia e

Filosofia ospiterà il 24 settembre alle ore 16 l’evento “Nessuno

escluso. Dialoghi per un sapere condiviso” dedicato all’inclusione nella

didattica e nella ricerca, con la partecipazione del Polo Universitario

Penitenziario della Toscana, dell’Associazione Caregivers Pisa e

dell’Associazione JEVIS.

Siena – A Siena la Bright-Night 2025 propone le iniziative dell’Università

e dell’Università per Stranieri, che quest’anno coordinano le rispettive

attività all’interno del complesso monumentale del Santa Maria della Scala

e si aprono ancor di più alla collaborazione con enti, istituzioni e

realtà del territorio.

Filo conduttore degli eventi organizzati dall’Università di Siena sarà il

“Prendersi cura”, di sé stessi, dell’altro e dell’ambiente. La mattina

del 26 sarà dedicata alle scuole medie e superiori, con più di 30

postazioni al Santa Maria della Scala che accoglieranno studentesse e

studenti con attività interattive, piccoli esperimenti e giochi. Nel

pomeriggio seguirà nella stessa sede la Bright-Night classica rivolta a

cittadine e cittadini, con 50 stand multidisciplinari, una sala destinata

ai talk, le passeggiate con la ricerca e le visite guidate. In serata gran

finale con il concerto del Siena Jazz nella Chiesa Santissima Annunziata,

seguito dal videomapping sulla facciata di Palazzo Pubblico e sulla Torre

del Mangia a cura del Siena Awards Photo Festival e dal concerto in

Fortezza dei “The Foolz”, rivelazione rock passata da X Factor,

organizzato da URadio.

L’Università per Stranieri di Siena apre le iniziative il giorno

precedente, 25 settembre, a San Casciano dei Bagni, con uno streaming tra

gli archeologi dello scavo del Bagno Grande e la James Simons Galerie di

Berlino e una visita agli scavi. La giornata del 26 settembre inizierà la

mattina nel villaggio linguistico allestito nella sede didattica di Piazza

Rosselli per la “Giornata europea delle lingue”, con attività

interattive e coinvolgenti per bambini, ragazzi e adulti in 16 lingue;

proseguirà il pomeriggio al Santa Maria della Scala con vari talk su temi

storici e linguistici, un reading poetico, una passeggiata

poetico-letteraria, un laboratorio per bambini e ragazzi sulle lingue del

Palio e la proiezione di un video sulle dimore storiche toscane.

Lucca – Sarà una BRIGHT-NIGHT “da vivere” quella proposta a Lucca dalla

Scuola IMT: un ricco programma di eventi e iniziative per tutte le età

sotto il segno dell’interattività e del coinvolgimento. Dalle 16 alle 20 i

chiostri del Complesso di San Francesco ospiteranno stand, laboratori,

attività e dimostrazioni che renderanno la scienza non solo accessibile,

ma anche divertente, con attività su neuroscienze, intelligenza

artificiale, cybersicurezza, materiali innovativi, origami ingegneristici e

droni. Il programma include anche visite guidate, workshop, minitalk e

conferenze brevi su temi come le donne nel Medioevo, i crimini contro il

patrimonio culturale, le emozioni di Inside Out 2 e la storia di Lucca. Non

mancheranno quiz interattivi per stimolare la curiosità e giochi per fare

un salto all’indietro nel tempo alla scoperta di Pompei e degli animali

medievali. Spazio anche all’inclusione, con un laboratorio sulle scienze

cognitive dedicato ai detenuti della Casa Circondariale di Lucca. A pochi

passi dal Complesso di San Francesco, sarà visitabile nella biblioteca

della Scuola IMT la mostra interattiva “Supercharged by AI”, dedicata

agli impatti dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea.

Una vera e propria festa e un’occasione unica per vivere la ricerca

scientifica da vicino, incontrare ricercatrici e ricercatori, lasciarsi

affascinare dalla scienza e soddisfare anche qualche piccola curiosità.

[In collaborazione con l’ufficio stampa dell’Università di Pisa]