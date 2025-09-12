(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 **Bonelli su X: ”Da Stefano Bandecchi clima d’odio, inaccettabile
l’atteggiamento della destra”*
«Invitano a uccidermi e Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e alleato della
destra, commenta dicendo che per me finirà male. Poi c’è chi scrive che
verrà a prendermi a casa.
Sono il primo a dire che bisogna abbassare i toni, ma che la destra ci
accusi di questo clima di odio è inaccettabile.»
Così in un post su X Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra,
dopo la pubblicazione di minacce e commenti che istigano alla violenza sui
social.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
