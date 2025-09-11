Close Menu
Il nuotatore Matteo Telesca ricevuto da Bardi

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Il nuotatore Matteo Telesca ricevuto da Bardi
Matteo Telesca, giovane talento del nuoto lucano, ha conquistato a Chianciano Terme il titolo nazionale nei 200 rana categoria Cadetti, confermando una crescita costante, frutto di grande impegno. L’atleta potentino, originario di Filiano e tesserato per l’Invicta Nuoto Potenza, dimostra come la passione e la determinazione siano fattori vincenti per raggiungere i propri obiettivi.
Oggi Matteo è stato ricevuto dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Con l’atleta c’erano i genitori, il nonno, l’allenatore Vincenzo Ostuni e Roberto Urgesi, presidente comitato regionale Federazione italiana nuoto.
“Oggi – ha detto Bardi – accolgo non solo un campione, ma un ragazzo che rappresenta la tenacia e il talento della Basilicata. Matteo ha dimostrato che, anche partendo da una realtà piccola come la nostra Filiano, si può arrivare in alto. Il suo oro è il simbolo di una Basilicata che non si arrende mai e che sa esprimere eccellenze anche nello sport”.
Il Presidente ha voluto sottolineare anche il valore collettivo del traguardo raggiunto: “Dietro la medaglia di Matteo ci sono sacrifici, passione e l’impegno di una famiglia e di una società sportiva che crede nei giovani. Questo risultato deve essere d’esempio per tanti ragazzi lucani: con disciplina e dedizione, i sogni si trasformano in realtà. Il successo di Telesca conferma la vivacità e le potenzialità dello sport lucano, capace di formare atleti che portano in alto il nome della regione a livello nazionale”.
* Nella foto il Presidente Bardi con Matteo Telesca accompagnato dai genitori e dal nonno

