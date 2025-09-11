Close Menu
giovedì 11 Settembre 2025
Ddl montagna, commissario sisma 2016: "Apre a nuove opportunità per l'Appennino"

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
COMUNICATO STAMPA
DDL MONTAGNA COMMISSARIO SISMA 2016: APRE A NUOVE OPPORTUNITÀ PER
L’APPENNINO
ROMA, 10 set – “Dopo decenni di abbandono e marginalizzazione per il nostro Appennino
e per tutte le aree montane italiane si apre una nuova era. Con l’approvazione della Legge
per la Montagna le comunità che presidiano i territori avranno il giusto riconoscimento del
ruolo che svolgono e si creeranno le condizioni per fare di questi luoghi non solo rifugi per
i fine settimana, ma veri avamposti dell’innovazione e della sostenibilità” dichiara il
Commissario Straordinario al sisma 2016.
“Nel cratere sisma 2016 abbiamo sviluppato diverse misure mirate a combattere lo
spopolamento, grazie alla Legge per la Montagna ora c’è un quadro di riferimento organico
che ci permetterà di cogliere nuove opportunità e lavorare in un contesto di garanzie e
prospettive che i nostri territori aspettavano da tempo”. “Ora avremo più strumenti per
combattere la cronica carenza di servizi e superare la marginalità nei processi economici
delle aree montane – prosegue il Commissario –. Questo provvedimento rappresenta un
cambio di paradigma rispetto alle vecchie politiche frammentarie e assistenziali, in questo
modo il nostro Appennino potrà tornare al ruolo centrale che merita permettendoci di
valorizzare l’opera di ricostruzione, riparazione e rilancio economico sociale del cratere
sisma 2016. Con le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, gli incentivi a
imprese e giovani, le misure per la sanità, il lavoro agile e la natalità – conclude– ora
abbiamo nuovi strumenti per rispondere concretamente alle reali esigenze dei cittadini e
per dare un futuro ai nostri territori”.
