Agenparl Italia

Cinema. Tax Credit. Piccolotti (Avs): Il governo smantella il Cinema e favorisce gli amici occupando poltrone. Il ministro Giuli faccia subito chiarezza sui fondi 

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

Quanto sta emergendo sui finanziamenti del tax credit è davvero
insopportabile. Dopo la lunga campagna di propaganda della destra contro il
cinema italiano che ha accompagnato riforme dei meccanismi di finanziamento
scritte male, con intenti punitivi, e che hanno prodotto lunghi periodi di
disoccupazione per migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici,
apprendiamo che la società fondata dall’attuale amministratrice delegata di
Cinecittà, nominata sulla spinta di Arianna Meloni, è oggetto di indagini
della Guardia di Finanza per i fondi pubblici ricevuti e le consulenze
erogate.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.
Ora ci aspettiamo – prosegue la deputata rossoverde della Commissione
Cultura a Montecitorio – che il Ministro Giuli faccia chiarezza assoluta e
che finalmente il Ministero della Cultura e le sue società controllate
vengano bonificati da questo verminaio di interessi, scontri e favoritismi
che a più riprese è emerso in questi anni. La verità è che della cultura e
dei suoi laboratori alla destra non importa nulla, sono solo interessati ad
occupare poltrone e spartire risorse: tutto questo – conclude Piccolotti –
deve finire.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma 11 settembre 2025

