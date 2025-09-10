Ue. Zingaretti: “Con destra Italia da motore d’Europa a freno integrazione”

“L’Italia, storicamente Paese guida nel processo di costruzione europea, oggi manca di un governo capace di orientare l’Unione verso una maggiore integrazione. Il passato ci ricorda la spinta decisiva dei governi di centrosinistra, artefici del Next Generation EU. Oggi, invece, ci troviamo davanti a un esecutivo diviso, con tre visioni opposte di politica estera e alcune leadership ostili al progetto europeo. Le prossime elezioni nelle regioni sono importanti per i cittadini di quei territori, ma sono anche la speranza che le cose possono cambiare”
Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, in diretta sulla pagina Instagram del Pd Roma nella rubrica “Europa- Mondo”