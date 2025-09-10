Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Calabria

Straface: Tridico macchietta nazionale, parla di tutto ma non conosce niente

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 COMUNICATO STAMPA
Straface: Tridico macchietta nazionale, parla di tutto ma non conosce niente
“Sono bastate poche settimane di campagna elettorale e Pasquale Tridico – già conosciuto al grande pubblico per i suoi disastri all’Inps e per aver dato il reddito di cittadinanza a chiunque passasse per strada (‘ndranghetisti, ergastolani e terroristi compresi) – è ormai diventato una macchietta a livello nazionale.
Il grillino contiano che viveva fuori dalla Regione da più di 30 anni (e ahinoi si vede), che era convinto che la Calabria avesse tre province, che sbaglia i verbi sui manifesti social, e che crede che da noi esista un Comune chiamato Bagnaro Calabro, discetta su tutto senza conoscere nulla.
Chi gli ha scritto il programma doveva informarlo che la stragrande maggioranza dei pensierini riportati in quelle pagine piene di refusi sono già stati realizzati o avviati dall’attuale governo regionale guidato da Roberto Occhiuto.
Ma Tridico stia sereno, può già preparare le valigie: il 7 ottobre si torna Bruxelles”.
Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.
Fabrizio Augimeri
Portavoce del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl