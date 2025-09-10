Com Stampa Filt Cgil Padova: “I lavoratori della Freeway srl, azienda che si cura in appalto della logistica presso lo zuccherificio di Pontelongo della Co.pro.b, aprono lo stato di agitazione”

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 *Comunicato Stampa*
*Filt Cgil Padova dichiara lo stato di agitazione per i lavoratori della
Freeway srl impiegati in appalto allo zuccherificio di Pontelongo della
Co.pro.b*
*Basso, Filt Cgil Padova: “Ignorate le nostre richieste di un confronto con
azienda e committente sul futuro dell’appalto, i lavoratori determinati a
battersi per i propri diritti”*
La Filt Cgil di Padova, dopo un’assemblea svoltasi nel pomeriggio di ieri
con i dipendenti, ha dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori della
società Freeway srl, che gestisce l’appalto di logistica e movimentazione
merci presso lo Zuccherificio di Pontelongo gestito da Co.pro.b
(Cooperativa Produttori Bieticoli). Si tratta di 25 persone, 19 assunti con
un contratto a tempo indeterminato, il resto a tempo determinato.
“La decisione – spiega Katia Basso, la funzionaria della Filt Cgil Padova
che segue la vertenza – arriva a seguito di una serie di problematiche a
cui, sia la Freeway che l’azienda committente, ossia la Co.pro.b, non hanno
voluto dare risposte. Un atteggiamento che non ha fatto altro che
appesantire una situazione che si è aggravata dopo che, a partire dal 25
agosto 2025, è stato richiesto ai soli dipendenti della Freeway di
registrare le entrate e le uscite dallo stabilimento con firma davanti al
personale di guardiania. Un provvedimento che, come Filt Cgil, non possiamo
che condannare: si è trattato di un gesto discriminatorio e lesivo della
privacy dei lavoratori che non siamo più disposti a tollerare”.
“Un’altra preoccupazione – prosegue la sindacalista della Filt Cgil di
Padova – riguarda il futuro dell’appalto, il cui contratto scade il 31
dicembre 2025. Ci sono voci di un possibile cambio di fornitore e questo
comporta il rischio che le nuove condizioni contrattuali possano essere
peggiorative rispetto a quelle attuali. Condizioni, voglio ricordare, che i
lavoratori hanno faticosamente migliorato dopo che per anni hanno subito
molteplici cambi di appalto e visto mortificare i propri diritti. Una
situazione, come detto, migliorata negli ultimi 5 anni sia sotto il profilo
normativo che economico e che aveva portato, nel 2023, alla sottoscrizione
di un accordo, direttamente con la committenza, che doveva sancire l’ultimo
cambio di fornitore e una consistente riduzione del loro numero. Per
questo, quel che sta avvenendo ci preoccupa e ci sembra un mancato rispetto
dei patti”.
“Si tratta di questioni – dice Katia Basso – che tolgono la serenità ai
lavoratori e per questo motivo, come Filt Cgil Padova, avevamo richiesto un
incontro urgente con Co.pro.b. ancora lo scorso 1° agosto 2025 al fine di
discutere dei ritardi nei pagamenti nell’appalto, nonché dell’inserimento
di nuovi soggetti nella filiera degli appalti che, peraltro, hanno in uso
contratti nazionali non idonei per il tipo di attività richiesta. Non
avendo ricevuto nessuna risposta, qualche settimana dopo abbiamo chiesto un
incontro anche con la dirigenza della Freeway srl, per avere chiarimenti
sui recenti avvenimenti e ottenere rassicurazioni sulla stabilità
occupazionale dei dipendenti, ma anche in questo caso siamo stati ignorati”.
“Infine – conclude Katia Basso – a tutto questo si aggiungono i problemi
che sta attraversando il settore nel nostro Paese a causa dell’accordo
commerciale tra Unione Europea e alcuni Paesi del Sud America che rischia
di danneggiare proprio la Co.pro.b. Ma pure su questo siamo stati
completamente ignorati. Insomma, ce ne sarebbero questioni importanti di
cui discutere ma né da Co.pro.b. né da Freeway srl, abbiamo avuto risposte.
La sensazione è che ci troviamo davanti ad un film già visto molte volte
dove alle difficoltà del mercato si reagisce tagliando il costo del lavoro
e puntando ad ulteriori esternalizzazioni con appalti al ribasso. Per
questo, la Filt Cgil Padova, su richiesta dei lavoratori, ha dunque
ritenuto necessario attivare lo stato di agitazione per tutelare i loro
diritti. E nei prossimi giorni, verranno decise le azioni più appropriate
per salvaguardare l’occupazione e la stabilità economica e normativa del
personale coinvolto”.
(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 *Comunicato Stampa*