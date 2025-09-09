Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CS Scuola, ulteriori 500 milioni di euro per Agenda Sud e Agenda Nord: più risorse e più scuole coinvolte per ridurre i divari educativi. Valditara: “Una scuola capace di unire l’Italia, dal Nord al Sud, dal centro alle periferie”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 COMUNICATO STAMPA
Scuola, ulteriori 500 milioni di euro per Agenda Sud e Agenda Nord: più risorse e più scuole coinvolte per ridurre i divari educativi.
Valditara: “Una scuola capace di unire l’Italia, dal Nord al Sud, dal centro alle periferie”
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi due decreti per rafforzare i piani Agenda Sud e Agenda Nord, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e sostenere le scuole con fragilità negli apprendimenti.
Gli istituti coinvolti in Agenda Sud saranno 2.164 e saranno tutti finanziati con contributi in misura proporzionale rispetto agli ultimi dati Invalsi disponibili. Tra questi, passeranno da 245 a 600 le scuole con maggiore fragilità alle quali sarà destinato un finanziamento speciale pari a 150.000 euro per scuola, con un aumento rispetto ai 140.000 stanziati lo scorso anno.
Gli istituti coinvolti in Agenda Nord saranno 2.100 e saranno tutti finanziati con contributi in misura proporzionale rispetto agli ultimi dati Invalsi disponibili e anche in questo caso passeranno da 245 a 600 le scuole con maggiori fragilità, destinatarie, ciascuna, di un finanziamento di 150.000 euro a scuola, dunque anche in questo più risorse rispetto ai 140.000 euro stanziati lo scorso anno.
“Dopo il grande successo di Agenda Sud, proseguiamo con decisione il nostro impegno per una scuola capace di unire l’Italia: dal Nord al Sud, dal centro alle periferie. Nessuno studente deve sentirsi escluso dal diritto a una formazione di qualità”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Le risorse aggiuntive previste ammontano a 252,4 milioni per Agenda Sud e 248,8 milioni per Agenda Nord, destinate al potenziamento delle competenze di base e a iniziative che vedranno il diretto coinvolgimento delle famiglie.
L’investimento complessivo per i piani di Agenda Sud e Agenda Nord raggiunge così 1,046 miliardi di euro, a testimonianza di una strategia strutturale che punta a garantire pari opportunità educative in tutto il Paese.
Roma, 9 settembre 2025
[cid:49eaec9b-7eb5-4037-9cc6-726ac915de04]
Ministero dell’istruzione e del merito

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl