Comunicato Stampa “Successo per Estate Gualdo Tadino, la città accoglie turisti e regala emozioni”

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Comune di Gualdo
Tadino
Successo per “Estate Gualdo Tadino”: la città accoglie turisti e
regala emozioni.
Gualdo Tadino ha vissuto in questa estate giornate indimenticabili, illuminate da un
flusso costante di turisti che hanno riempito il centro storico e le frazioni, lasciandosi
conquistare da un’offerta culturale e ricreativa di grande livello. La rassegna
cinematografica alla Rocca Flea “Calici di Stelle”, il Festival musicale di San Biagio
con raffinate esecuzioni di musica classica, i concerti di musica cantautorale di
Grazia di Michele ed Eleonora Bianchini, le cover band de I Pooh, Renato Zero e
Lucio Dalla, lo street food nel centro cittadino, la rassegna bandistica Memorial
Sesto Temperelli, gli spettacoli per bambini, 7 sagre e feste di quartiere, la
tradizionale serata dedicata agli animali, gli eventi sportivi, le mostre e le visite
guidate nei sei musei del Polo museale hanno trasformato la città in un grande
laboratorio di emozioni, energia e divertimento.
Grande successo anche per “Gualdo è Donna”, rassegna teatrale di quattro spettacoli
dedicati a figure femminili della cultura classica e contemporanea, caratterizzati da
un altissimo livello artistico e da un forte messaggio valoriale, capace di far riflettere
e coinvolgere direttamente gli spettatori. Presenze record per l’esibizione della
Premiata Forneria Marconi a Valsorda e tante altre proposte che hanno riempito
l’estate gualdese con una programmazione in continua evoluzione, da giugno ai primi
giorni di settembre.
“La risposta del pubblico – commenta con soddisfazione l’assessore alla Cultura e al
Turismo Gabriele Bazzucchi – è stata straordinaria.
Gualdo Tadino ha mostrato la sua anima più autentica, capace di intrecciare
tradizione e innovazione, creando occasioni di svago, ascolto e condivisione per
adulti, giovani e famiglie.
Questo successo ci incoraggia a proseguire con rinnovato entusiasmo nel rendere la
nostra città sempre più attrattiva e viva. Un ringraziamento agli uffici comunali, al
Polo Museale e a tutte le associazioni, i commercianti ed i cittadini che, in varie
forme e modalità, hanno contribuito agli aspetti tecnici logistici ed amministrativi del
calendario estivo. Le iniziative continueranno nel mese di settembre con i
festeggiamenti per i Giochi de le Porte e a ottobre per gli eventi dedicati a San
Francesco. Gualdo Tadino si afferma non solo come scrigno di arte e storia, ma anche
come autentico crocevia di esperienze, in grado di incantare e conquistare ogni
visitatore”.
“L’estate gualdese è stata di grande successo – ha concluso il Sindaco, Massimiliano
Presciutti – con una partecipazione straordinaria di visitatori e cittadini che hanno
animato la nostra città in tutti questi mesi e che proseguirà fino ai prossimi Giochi de
le Porte. Un cartellone ricco, di qualità e pensato per tutti, ha valorizzato il
patrimonio culturale e sociale di Gualdo Tadino, trasformandola in un centro vivo e
accogliente.
Ringrazio l’assessore Bazzucchi, gli uffici comunali, le associazioni e tutti coloro che
hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Continueremo su questa
strada, con passione e impegno, per offrire una città sempre più aperta, attrattiva e
ricca di opportunità”.
Gualdo Tadino, 09/09/2025
