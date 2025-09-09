(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Alla tenuta di Alberese sette famiglie della Bielorussia in fuga dalla
guerra
Scritto da Chiara Bini, martedì 9 settembre 2025
Sette famiglie della Bielorussia, colpite dalla repressione e dalla guerra,
hanno trovato rifugio in Toscana, nella quiete della Tenuta di Alberese
(Gr).
Sono tre nuclei di cui facevano parte combattenti bielorussi caduti in
Ucraina e quattro nuclei di ex prigionieri politici o di persone
attualmente detenute nelle carceri in Bielorussia.
L’accoglienza è stata possibile grazie al progetto promosso
dall’associazione dei bielorussi in Italia chiamata “Talaka”, con il
sostegno della Regione Toscana e quello di Terre Regionali Toscane, che ha
allestito l’ospitalità presso la Tenuta di Alberese.
Adesso le sette famiglie avranno l’opportunità di vivere un periodo di
serenità e di recupero, respirare un’aria più tranquilla. I bambini
potranno giocare, prendere il sole e ritrovare un po’ di benessere dopo
esperienze drammatiche.
La vicepresidente e assessora all’agricoltura ha detto che si tratta di
un’iniziativa che rappresenta un esempio concreto di solidarietà
internazionale e di impegno civile da parte della Toscana e delle realtà
associative che vi hanno preso parte.
Al progetto hanno contribuito Cisl Toscana, Cisl Firenze-Prato, Cisl Pisa,
Cisl Grosseto, le categorie della Tenuta di Alberese e Tiemme Autolinee.
Partner dell’iniziativa sono inoltre le associazioni Strana dlya Zhizni e
iNeedHelpBy, insieme all’Ambasciata popolare della Bielorussia in Italia.
