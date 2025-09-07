Close Menu
Trending
lunedì 8 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

La Bosnia-Erzegovina in fondo alle classifiche europee: inflazione alta e PIL basso

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

La Bosnia-Erzegovina si trova in una difficile situazione economica, con un’inflazione elevata e un prodotto interno lordo (PIL) pro capite tra i più bassi d’Europa. A luglio, i prezzi al consumo sono aumentati del 4,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, trainati principalmente da un incremento del 10,8% per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche.

Inflazione e debolezza economica

Mentre l’inflazione media nell’Eurozona è al 2%, con economie come Germania (1,8%) e Francia (0,9%) che mantengono i prezzi sotto controllo, la Bosnia-Erzegovina si colloca in cima alla classifica, superata solo dall’Estonia e seguita da Croazia e Slovacchia.

Questa situazione si aggiunge a un quadro economico già debole. Con un PIL pro capite di 8.620 dollari nel 2024, la Bosnia-Erzegovina è tra i cinque paesi peggiori in Europa, superando solo Ucraina, Kosovo, Bielorussia e Moldavia. La media europea è di 37.459 dollari, mentre paesi vicini come Montenegro, Serbia e Albania registrano un PIL pro capite significativamente superiore.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl