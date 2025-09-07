Close Menu
domenica 7 Settembre 2025
Incendio a Montecatini Val di Cecina, sul posto elicotteri regionali e squadre del volontariato

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 **Incendio nel comune di Montecatini Val di Cecina, sul posto elicotteri
regionali e VAB**
/Scritto da Marcello Ferreri, domenica 7 settembre 2025 alle 15:44/
In fiamme dall’ ora di pranzo, oliveti e boschi sopra la frazione di Miemo,
nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. La Sala
operativa regionale ha disposto un Importante dispiegamento di forze per
contrastare lo sviluppo del rogo, data la presenza in zona di alcune
abitazioni che potrebbero essere interessate dalle fiamme e per evitare che
ancor più vaste porzioni di bosco possano essere coinvolte. Al momento
operano due elicotteri regionali, una decina di squadre di volontariato
antincendi boschivi e operai forestali che sotto il coordinamento di due
direttori operazioni lavorano duramente per avere ragione delle fiamme.
Presenti anche i vigili del fuoco con autobotti per il rifornimento dei
mezzi. Il vento presente in zona non facilita le operazioni di spegnimento.
In corso di valutazione invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.
Di seguito alcune indicazioni utili
🚫 Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e
forestali fino al 21 settembre
🌡️ Bollettino Rischio Incendi Boschivi, mappatura quotidiana dei
rischi Comune per Comune all’indirizzo
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=Kct0yCiC9OOvSZp0ewk/4JFMUc6A/gwAi/7gInXmqknReaX0w/BtPbjfeig/QH/E
ℹ️ Informazioni sul Sistema Antincendi boschivi disponibili alla pagina
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=csbhqBumJrOM4Bz94s7/bZFMUc6A/swAi/7gInXmqknReaX0w/BdPbjfeig/QH/E
ℹ️ Archivio comunicati TN
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=gmRV6sknzR6iXOYYIKIMrpFMUc6A/mwAi/7gInXmqknReaX0w/DtPbjfeig/QH/E

