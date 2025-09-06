Trump allude a un’operazione di deportazione a Chicago con un post su Truth Social

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un post enigmatico sul suo social network, Truth Social, suggerendo il possibile avvio di un’operazione di deportazione di massa contro gli immigrati irregolari a Chicago. Il post, che include un’immagine generata da intelligenza artificiale, ha suscitato grande attenzione e preoccupazione.
Dettagli del post e le reazioni
L’immagine, creata con l’ausilio di IA, mostra Trump in primo piano con indosso un’uniforme color cachi con la scritta “US. ARMY”. Il presidente indossa anche un cappello da cowboy con due simboli a forma di spada a “X”, un’allusione al Dipartimento della Guerra. Lo sfondo ritrae lo skyline di Chicago, la città democratica che Trump ha spesso definito “la città più pericolosa del mondo”. Sullo sfondo sono visibili anche elicotteri, fumo e fuoco che sovrastano i grattacieli.
Il post è accompagnato dalla frase: “Adoro l’odore della deportazione al mattino”, una citazione che richiama la famosa battuta del film Apocalypse Now. Ha aggiunto anche: “Chicago sta per scoprire perché viene chiamata Dipartimento della Guerra”. Questo linguaggio suggestivo e l’uso di simboli militari sembrano indicare che Trump intende mobilitare la Guardia Nazionale o l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) per la sicurezza nella città.
La città di Chicago, il cui governatore e sindaco sono democratici, ha già visto proteste da parte dei suoi residenti contro le iniziative di Trump.