Close Menu
Trending
sabato 6 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Trump allude a un’operazione di deportazione a Chicago con un post su Truth Social

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un post enigmatico sul suo social network, Truth Social, suggerendo il possibile avvio di un’operazione di deportazione di massa contro gli immigrati irregolari a Chicago. Il post, che include un’immagine generata da intelligenza artificiale, ha suscitato grande attenzione e preoccupazione.

Dettagli del post e le reazioni

L’immagine, creata con l’ausilio di IA, mostra Trump in primo piano con indosso un’uniforme color cachi con la scritta “US. ARMY”. Il presidente indossa anche un cappello da cowboy con due simboli a forma di spada a “X”, un’allusione al Dipartimento della Guerra. Lo sfondo ritrae lo skyline di Chicago, la città democratica che Trump ha spesso definito “la città più pericolosa del mondo”. Sullo sfondo sono visibili anche elicotteri, fumo e fuoco che sovrastano i grattacieli.

Il post è accompagnato dalla frase: “Adoro l’odore della deportazione al mattino”, una citazione che richiama la famosa battuta del film Apocalypse Now. Ha aggiunto anche: “Chicago sta per scoprire perché viene chiamata Dipartimento della Guerra”. Questo linguaggio suggestivo e l’uso di simboli militari sembrano indicare che Trump intende mobilitare la Guardia Nazionale o l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) per la sicurezza nella città.

La città di Chicago, il cui governatore e sindaco sono democratici, ha già visto proteste da parte dei suoi residenti contro le iniziative di Trump.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl