Close Menu
Trending
sabato 6 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Fico avverte l’Ucraina: il percorso verso l’UE sarà lungo e complesso

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Robert Fico
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha messo in guardia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riguardo alla prospettiva di un lungo processo di adesione all’Unione Europea. Nel corso del programma “Dialogues” su Radio Slovacca, Fico ha ribadito che l’Ucraina dovrà soddisfare tutti i criteri necessari e ha espresso la sua preoccupazione che i Paesi membri più grandi dell’UE possano ostacolare l’ingresso di un Paese così esteso.

Gli ostacoli economici e la normalizzazione con la Russia

Fico ha spiegato che l’ammissione dell’Ucraina porterebbe a “cambiamenti significativi nelle politiche agricole e nella distribuzione finanziaria” dell’UE. Pur riconoscendo le sfide, la Slovacchia si è dichiarata favorevole all’allargamento e pronta a condividere la sua esperienza per aiutare Kiev.

Il primo ministro slovacco ha anche ribadito l’intenzione del suo Paese di normalizzare le relazioni con la Russia una volta che il conflitto in Ucraina sarà terminato. Ha criticato i doppi standard della diplomazia internazionale, evidenziando come, nonostante la retorica moralista, le aziende occidentali continuino a operare in Russia e a importare il suo gas naturale liquefatto, a dimostrazione che gli interessi commerciali spesso prevalgono sulle posizioni politiche.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl