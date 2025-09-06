Agenzia regionale 1070.25 emiliano, ciliento_inaugurazione terminal bus Bari 08.09

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Emiliano e Ciliento inaugurano il nuovo terminal bus di Bari Centrale, lunedì 8 settembre
Lunedì 8 settembre, alle ore 11.00, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, inaugureranno il nuovo Terminal bus di Bari Centrale (Estramurale Capruzzi) gestito da FS Park, insieme al sindaco di Bari, Vito Leccese, e all’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi.
Accredito stampa ore 10.30
