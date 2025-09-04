(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 *Ricci: “Acquaroli doveva cambiare assessore alla sanità anni fa e non
affiancargli due tutor. Siamo l’unica regione in Italia con tre assessori
alla sanità che non fanno per uno”*
“Il sistema sanitario non funziona come dovrebbe ed è sotto finanziato. In
questi cinque anni è peggiorato tutto e si è andati verso una
privatizzazione strisciante della sanità. La prima battaglia che faremo
sarà andare a Roma per chiedere che il sistema sanitario nazionale venga
finanziato almeno con il 7% del PIL. Così come investiremo nella salute
mentale portando lo psicologo nelle scuole e nelle comunità. Siamo ultimi
in Italia, un dato inaccettabile. Mi risulta poi che il Presidente uscente
stia promettendo a molti medici che cambierà l’Assessore alla Sanità,
Saltamartini. Doveva cambiarlo anni fa, anziché affiancargli due tutor, uno
con la delega all’edilizia sanitaria e un sottosegretario. Siamo l’unica
regione in Italia che ha tre assessori alla sanità che non fanno per uno”,
così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla Presidenza della
Regione Marche, oggi pomeriggio, in occasione del presidio davanti
all’ospedale di Fermo, assieme a cittadini e amministratori del territorio.
*Ricci davanti all’ospedale di Fermo, con cittadini e amministratori*
