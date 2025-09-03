Close Menu
Cina

Pechino celebra la vittoria contro il fascismo con una grande parata

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2025

Piazza Tiananmen a Pechino è stata il palcoscenico dei festeggiamenti per l’80° anniversario della vittoria nella guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella guerra mondiale antifascista. L’evento, un’imponente dimostrazione di forza e memoria storica, ha preso il via su segnale del premier cinese Li Qiang.

Le celebrazioni sono state aperte da un’impressionante parata militare. Mentre le truppe marciavano attraverso la piazza, colpi di artiglieria hanno echeggiato per la città. La cerimonia è culminata con l’inno nazionale cinese e l’issazione della bandiera nazionale, in un momento solenne che ha reso omaggio ai caduti e ha celebrato il ruolo della Cina nel conflitto globale.

