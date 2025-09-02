Close Menu
Trending
martedì 2 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Marche

Ricci: “Saremo in prima linea accanto ai lavoratori per combattere crisi aziendali e distrettuali”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 *Ricci: “Saremo in prima linea accanto ai lavoratori per combattere crisi
aziendali e distrettuali”*
“L’economia delle Marche è ferma, ce lo dicono i numeri, ce lo hanno
raccontato anche oggi i lavoratori intervenuti all’incontro qui a Fabriano.
Saremo in prima linea per combattere le crisi aziendali e distrettuali, ci
batteremo per portare nella nostra regione, i risultati necessari a far
rinascere l’impresa nelle Marche”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e
candidato alla presidenza della Regione Marche, a Fabriano, dove, assieme
alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, ha incontrato cittadini,
sindacati, lavoratori del territorio e Daniela Ghergo, sindaca di Fabriano.
“Istituiremo il salario minimo regionale, non sarà più possibile lavorare
per la Regione Marche, direttamente o indirettamente, per meno di 9 euro
l’ora. Perché sotto quella cifra non è lavoro ma è sfruttamento. – dichiara
Ricci – Attueremo un piano per il superamento del gender pay gap e
potenzieremo l’alleanza con la scuola e le Università delle Marche perché
la formazione dei lavoratori del futuro, parte da qui. – prosegue –
Investiremo in una nuova internazionalizzazione stanziando subito un fondo
di 10 milioni di euro per le imprese, premieremo chi investe nella
sostenibilità dell’impresa e nella qualità della vita del lavoratore e
punteremo a diventare leader in Europa nell’applicazione dell’intelligenza
artificiale nella manifattura. – conclude – Ricuciremo le Marche. Per le
aree interne: 30mila euro a chi deciderà di comprare o affittare una casa
qui, trasporti scolastici e asili nido gratuiti, incentivi a medici e
botteghe dell’entroterra. Tutte cose che hanno già fatto sia regioni di
destra che di sinistra. I primi 13 milioni di euro per queste manovre li
prenderemo chiudendo l’Atim, un carrozzone che non ha portato nulla al
turismo marchigiano”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl