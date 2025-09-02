(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 *Ricci e Schlein: ad accoglierli un Piazzale Douhet strapieno*
Si conclude in un Piazzale Douhet strapieno, a Potenza Picena (MC), il tour
di oggi di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza
della Regione Marche, assieme ad Elly Schlein, segretaria nazionale del PD.
La festa dell’unità di Potenza Picena ha rappresentato la tappa conclusiva
della giornata che, nella mattinata, ha visto Ricci e Schlein tenere un
presidio con amministratori e cittadini davanti all’ospedale Torrette di
Ancona per denunciare la situazione della sanità regionale e poi,
successivamente, nel pomeriggio, a Fabriano, per un incontro con sindacati
e lavoratori, dove hanno affrontato le questioni legate alle crisi
aziendali e distrettuali, al lavoro e alle aree interne.
