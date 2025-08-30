Close Menu
Trending
sabato 30 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

scienze linguaggio, 51 giovani studiosi all’Ateneo di Udine

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale e Società italiana di glottologia
SCIENZE DEL LINGUAGGIO, 51 GIOVANI STUDIOSI ITALIANI
ED EUROPEI ALLA SCUOLA ESTIVA DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
Inaugurazione lunedì 1° settembre, alle 15, nella sala Gusmani di Palazzo Antonini
Udine, 30 agosto 2025 – Sono 51 i giovani studiosi di scienze del linguaggio provenienti da 20 atenei italiani ed esteri che dal 1° al 4 settembre parteciperanno alla 49ª Scuola estiva di glottologia e linguistica (https://sites.google.com/view/scuolasig) dell’Università di Udine. Obiettivo dell’iniziativa è fornire un aggiornamento scientifico di alto livello e un’occasione di confronto culturale sui temi più attuali della ricerca nel settore della linguistica. La summer school è organizzata dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo in collaborazione con la Società Italiana di Glottologia. All’inaugurazione, lunedì 1° settembre, alle 15, nella sala Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine), interverranno la direttrice del dipartimento, Linda Borean, e della Scuola, Raffaella Bombi.
«Il progetto – ricorda la coordinatrice della Scuola, Raffaella Bombi – è stato ideato da Roberto Gusmani e attivato a Pisa nel 1976, ma dal 1982 si svolge all’Università di Udine per volontà e iniziativa dell’allora rettore Gusmani nella convinzione che la ricerca linguistica non debba essere disgiunta da un concreto sostegno alla formazione dei giovani all’interno delle istituzioni universitarie. Negli anni è stato portato avanti da Vincenzo Orioles, con il sostegno convinto e duraturo della comunità scientifica, ed ora anche dai linguisti Francesco Costantini e Francesco Zuin. Questo ha fatto sì che la Scuola diventasse un punto di riferimento ineludibile sul piano nazionale e ormai ben affermato anche sul piano internazionale. Di tale impegno – spiega la professoressa Bombi –, la Società Italiana di Glottologia è grata all’Ateneo e ai linguisti della scuola udinese. Particolarmente significativo è inoltre il fatto che dopo un lungo periodo di assenza, i corsi della Scuola ospitata per diversi anni a Lignano, siano tornati a svolgersi dallo scorso anno a Udine, nei locali dell’Ateneo friulano».
Le lezioni
1. I docenti che quest’anno svolgeranno le lezioni sono: Chiara Gianollo (Università di Bologna), “Il mutamento semantico nei processi di grammaticalizzazione”; Luz Conti (Universidad Autónoma de Madrid), “Pragmatica e interazione comunicativa nel greco antico”; Luigi Rizzi (Collège de France), “Le strutture sintattiche: meccanismi, cartografia, sviluppo”; Francesco Rovai (Università di Pisa), “Percorsi diacronici tra latino repubblicano e tardo: modelli e dati”; Giancarlo Schirru (Università di Napoli “L’Orientale”), “Fonologia e linguistica storica”.
La cerimonia di chiusura, con la consegna degli attestati, si svolgerà giovedì 4 settembre, alle 12. Saranno presenti il rettore, Roberto Pinton, la presidente della Società Italiana di Glottologia, Marina Benedetti; il Consiglio direttivo della Società formato da Francesco Costantini, Iride Valenti, Claudia Fabrizio, Alessandro De Angelis e i linguisti dell’Ateneo, Vincenzo Orioles, Raffaella Bombi, Francesco Zuin e Francesco Costantini.
———————————————
Relazioni esterne
via Palladio 8
33100 Udine, Italia
http://www.uniud.it
Ultime notizie su QuiUniud
[cid:23ee84dc-ab3f-403b-9599-c3eaa1dc532a]
HR Excellence in Research
ISO 9001: Quality System Certification

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl