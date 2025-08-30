(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 *Ricci: presentate le liste dell’Alleanza del Cambiamento, ora campagna
‘casa per casa’*
“Adesso è ufficiale, sono state presentate le liste che compongono
l’Alleanza del Cambiamento, a sostegno della mia candidatura a Presidente
della Regione Marche. Come avevamo già annunciato sono in totale 7 liste
vere, con 210 candidati, donne e uomini competenti e appassionati,
espressione di partiti, movimenti civici, associazioni, del mondo del
lavoro, del sociale e dell’impresa. Con un solo obiettivo davanti a noi:
liberare le Marche dal nulla amministrativo e dalla mediocrità di questi
anni, per dare nuova forza alla sanità pubblica e al lavoro dignitoso,
ricucire i territori e restituire speranza e fiducia a tutti i
marchigiani”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla
presidenza della Regione Marche.
“Per noi la politica o è popolare, o non è. Lo abbiamo imparato da
ragazzini e non abbiamo mai smesso di stare in mezzo alle persone,
ascoltandole e mettendo al centro i loro problemi, le loro preoccupazioni e
i loro interessi. – dichiara Ricci – Per questo andremo a casa degli
elettori, incontreremo le persone una ad una. Perché ogni voto conta, ogni
voto è decisivo per cambiare in meglio il destino della nostra terra. –
prosegue – Continueremo a farlo, e chiedo lo stesso a ciascuno di voi:
andiamo strada per strada, casa per casa, piazza per piazza, per convincere
tutte e tutti i marchigiani a votare il cambiamento”.
(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 *Ricci: presentate le liste dell’Alleanza del Cambiamento, ora campagna