produzioni tipiche e turismo, progetto Ateneo Udine-Montagna Leader

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Iniziativa finanziata con 656mila euro dal programma europeo Interreg Italia-Austria
FRIULI OCCIDENTALE, BELLUNESE, SALISBURGHESE: VALORIZZARE
LE PRODUZIONI TIPICHE PER PROMUOVERE IL TURISMO SOSTENIBILE
Al via il progetto CircaCibum – Attorno a cibo, produzioni locali, tradizioni, creatività e paesaggi
Partner: Montagna Leader, Atenei di Udine, Salisburgo, Padova, Accademia italiana
della cucina e Fondazione agrifood & bioeconomy Fvg
Udine, 29 agosto 2025 – Valorizzare le produzioni tipiche delle aree transfrontaliere del Friuli Occidentale, del Bellunese e del Salisburghese raccontando, attraverso il cibo, l’identità di un territorio, per promuovere il turismo sostenibile e culturale. È l’obiettivo del progetto europeo CircaCibum – “Attorno a cibo, produzioni locali, tradizioni, creatività e paesaggi” partecipato dall’Università di Udine, capofila Montagna Leader Gruppo d’azione locale (Gal ) del Friuli occidentale.
Di durata biennale, il progetto è finanziato con 656mila euro dal Programma Interreg Italia-Austria e ha un valore complessivo di 821mila euro inclusi i cofinanziamenti. Partner dell’iniziativa sono anche la Salzburg University of Applied Sciences, l’Università di Padova, l’Accademia italiana della cucina e la Fondazione agrifood & bioeconomy Fvg.
La valorizzazione avverrà fornendo contenuti, strumenti digitali e occasioni di scambio destinati a produttori, operatori culturali e turistici. In particolare, sono previsti: la mappatura e la digitalizzazione delle produzioni locali con la creazione di un “Museo virtuale del cibo”; l’organizzazione di eventi transfrontalieri esperienziali e culturali; la promozione di un’offerta turistica innovativa; il rafforzamento delle reti culturali e imprenditoriali transfrontaliere.
«Attraverso CircaCibum – afferma il direttore di Montagna Leader, Pier Giorgio Sturlese – vogliamo non solo valorizzare i prodotti tipici, ma soprattutto raccontare la cultura, il sapere e la passione delle comunità che li generano. Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per promuovere il turismo slow, rafforzare l’identità culturale e supportare la crescita economica e sociale dell’area transfrontaliera».
Per il professor Mauro Pascolini, referente di CircaCibum per l’Ateneo friulano, «il cibo è espressione viva di comunità che proteggono il paesaggio, tramandano tradizioni e innovano con creatività. Proprio per questo è fondamentale per promuovere il patrimonio culturale immateriale e del paesaggio legato alle produzioni agroalimentari locali».
