Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska e leader dell’SNSD, ha dichiarato a Laktaši che il suo partito rimane forte e unito, nonostante i tentativi, a suo dire, di destabilizzazione da parte di Kristijan Šmit. Dodik ha sottolineato che l’SNSD, ben organizzato in ogni seggio elettorale, ha la responsabilità di proteggere gli interessi storici del popolo serbo.
“Se l’SNSD, se in qualche modo gli stranieri riescono a distruggerlo, allora hanno distrutto tutte le aspirazioni storiche del popolo serbo da questa parte della Drina e di quella che oggi si chiama Repubblica Serba,” ha affermato Dodik, ribadendo che il partito è irremovibile nel raggiungere i suoi obiettivi politici.
Il presidente ha citato un recente sondaggio secondo cui l’SNSD ha visto aumentare il proprio sostegno a oltre il 40%, mentre lui personalmente gode di un consenso del 62%. Queste cifre, ha concluso Dodik, dimostrano il solido sostegno di cui godono lui e il suo partito nella Republika Srpska.