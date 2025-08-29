AGEVOLAZIONI TARI — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI VENERDI’ 29 AGOSTO

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 AGEVOLAZIONE TARI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ISEE 2025
Entro il prossimo 30 settembre va presentata la dichiarazione ISEE 2025 per usufruire dell’agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2025.
Per l’anno 2025 il Comune di Ancona ha previsto un’agevolazione TARI per le utenze domestiche che riduce il tributo in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:
ISEE
RIDUZIONE del:
da € 0 ad € 5.000
da € 5.001 ad € 10.000
da € 10.001 ad € 20.000
da € 20.001 ad € 25.000
Per poter usufruire di questa agevolazione, gli interessati devono presentare richiesta ad Ancona Entrate ENTRO IL 30 SETTEMBRE, utilizzando l’apposito modello, correlato dell’Attestazione ISEE 2025 in corso di validità.
Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:
consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
per posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona (fa fede il timbro postale);
mediante lo sportello telematico LinkMate accessibile dall’home page del sito web di Ancona Entrate Srl.
