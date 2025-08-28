Close Menu
Sessismo online, Ceccardi e Sardone (Lega): "Denunciamo i frustrati ma il silenzio delle colleghe Pd su patriarcato islamico e minacce radicali contro di noi rivela doppiopesismo"

Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 *Comunicato stampa*
*Sessismo online, Ceccardi e Sardone (Lega): “Denunciamo i frustrati ma il
silenzio delle colleghe Pd su patriarcato islamico e minacce radicali
contro di noi rivela doppiopesismo”*
Bruxelles, 28 ago. – «Abbiamo appreso che i nostri nomi e alcune foto,
insieme a quelle di altre donne della politica e dello spettacolo, sono
state inserite in un forum dove si commentano immagini rubate con toni
squallidi. È l’ennesimo episodio di sessismo online che dimostra quanto il
web sia popolato da frustrati che vivono di volgarità. Abbiamo già
incaricato i nostri legali di valutare le azioni da intraprendere e
confidiamo che le autorità intervengano per impedire che simili spazi
continuino a prosperare.
Esprimiamo inoltre solidarietà a tutte le colleghe colpite, senza
distinzione. Tuttavia, non possiamo tacere che quando siamo noi a ricevere
minacce e insulti sessisti da parte di ambienti radicali ben noti, dalle
colleghe del Pd non arriva mai – salvo rare eccezioni – alcuna parola di
solidarietà. Questo silenzio, cui si aggiunge la costante omissione della
misoginia e dei gravi reati connessi al patriarcato islamico, rivela un
doppiopesismo intollerabile.
Servono coerenza e rispetto reciproco: la lotta contro sessismo, minacce e
violenza contro le donne non può essere strumentalizzata a giorni alterni
ma deve rappresentare un impegno comune e condiviso».
Lo dichiarano le europarlamentari della Lega Susanna Ceccardi e Silvia
Sardone.

