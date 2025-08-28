(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 *Regionali, Ricci: “Dati, non numeri al lotto sulle imprese. Acquaroli si
prenda responsabilità mancata crescita”*
“Avete governato le Marche, che dopo cinque anni di governo di destra non
crescono: mezza responsabilità ve la volete prendere oppure no? O vogliamo
dare i numeri al lotto? Abbiamo dati diffusi da Bankitalia, Svimez e
Confindustria, non è possibile smentirli. Sostenete di aver fatto politiche
industriali di crescita, ma quelle politiche, come certificano i dati, ci
portano alla fine del mandato a crescita zero: è un elemento del quale vi
prendete la responsabilità o è sempre colpa di qualcun altro?”. Così Matteo
Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, durante il confronto
con il Presidente uscente e candidato, Francesco Aquaroli, promosso dall’
assemblea regionale della Uil Marche in corso ad Ancona.
