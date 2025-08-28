(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 COMUNE DI PIACENZA
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.it
Piacenza, 28 agosto 2025
Oggetto: Lavori di riqualificazione stradale in via Borghetto, tutte le modifiche
alla viabilità
Al via da lunedì 1° settembre il rifacimento del manto stradale in via Borghetto, nel
tratto compreso tra il civico 2 e il civico 70. La riqualificazione, compatibilmente con
le condizioni meteo, si concluderà entro la giornata di sabato 6 settembre e
comporterà, in base all’avanzamento dei lavori, il divieto di sosta su entrambi i lati,
nonché lo stop alla circolazione nei tratti della stessa via Borghetto che saranno
oggetto di intervento. Si renderanno inoltre necessarie, nelle diverse fasi, alcune
modifiche alla viabilità negli immediati dintorni, di volta in volta segnalate dagli
appositi cartelli.
“Nonostante l’impatto del cantiere, che implica inevitabilmente la chiusura della via
per alcuni giorni e un po’ di disagio al traffico delle aree indirettamente interessate spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni – si è scelto di intervenire in virtù delle
condizioni oggettive di ammaloramento, più volte segnalate anche dai residenti stessi.
L’intervento, richiesto dal Comune e monitorato dagli Uffici tecnici competenti, sarà
realizzato da Open Fiber che, nel tratto individuato, è progressivamente intervenuto
nel tempo per la posa della fibra. Altrettanto sono stati interessati gli altri soggetti
gestori di sottoservizi per la sistemazione di tombini, chiusini e caditoie per loro
competenza. Il tutto con l’obiettivo di migliorare la situazione in vista della prossima
stagione autunnale e invernale. Sarà approntato un piano di segnalamento con le
indicazioni e in quasi tutte le strade circostanti potranno comunque transitare
residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso. Le
limitazioni al traffico che dovremo necessariamente attuare sono funzionali proprio a
garantire l’accessibilità in sicurezza e contenere per quanto possibile i disagi per chi
vive e lavora nella zona”.
I tratti sempre aperti a residenti e titolari di posti auto
In particolare, seguendo l’andamento dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta su
entrambi i lati (valido per tutti, senza deroghe) e potranno circolare solo le categorie
autorizzate nel tratto di via Cittadella compreso tra largo Matteotti e l’intersezione con
via Borghetto. Le stesse misure verranno adottate nel tratto di via San Sisto compreso
PIACENZA PRIMOGENITA
DELL’UNITÀ D’ITALIA
COMUNE DI PIACENZA
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.it
tra vicolo Cortazza e via Angilberga, nel tratto di vicolo Cortazza tra via Borghetto e
via San Sisto, nel tratto di via San Tomaso tra via Borghetto e via San Marco, nel
tratto di via San Rocchino tra via Borghetto e via Degani, nonché nei tratti di via
Ercole e via Balsamo compresi tra via Borghetto e via Morselli.
Nessun divieto di sosta, ma passaggio consentito solo a residenti, dimoranti e fruitori
di posti auto privati in via Posta dei Cavalli (da via Borghetto a via Angilberga) e nel
tratto di via Mandelli tra via Borghetto e via San Marco.
I tratti chiusi al traffico in base all’avanzamento del cantiere
Dovrà invece essere chiuso completamente al traffico, quando il cantiere sarà attivo
nei dintorni, il tratto di via Cittadella tra via Borghetto e vicolo Serafini, con
contestuale divieto di sosta su entrambi i lati della strada. Stop alla circolazione (senza
divieti di sosta) anche nel tratto di via Berté tra via Borghetto e piazza Casali nell’area retrostante il mercato coperto – così come nel tratto di via Poggiali tra via
Boselli Bonini e via Borghetto, nel tratto di via Sant’Eufemia tra via Borghetto e via
Boselli Bonini, nel tratto di via San Sisto tra via Borghetto e vicolo Cortazza.
Per tutte le variazioni relative al percorso dei mezzi pubblici, gli aggiornamenti sulle
singole linee sono disponibili sul portale http://www.setaweb.it, nella sezione dedicata al
bacino territoriale di Piacenza.
PIACENZA PRIMOGENITA
DELL’UNITÀ D’ITALIA
(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 COMUNE DI PIACENZA