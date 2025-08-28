(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

In vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, la Lega Marche presenta i propri candidati nel territorio del Piceno: Andrea Maria Antonini, Tiziana Principi, Pasqualino Piunti e Alessia Rivosecchi.

«È la miglior squadra possibile: figure di esperienza e professionisti che credono nel progetto Lega – ha dichiarato l’onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega –. I nostri candidati hanno accettato con entusiasmo questa sfida, determinati a sostenere con forza la riconferma del presidente Francesco Acquaroli. I risultati ottenuti in questi anni ci rendono orgogliosi: dalla candidatura dei teatri all’Unesco, alla svolta nelle infrastrutture e agli investimenti nel settore idrico grazie al ministro Matteo Salvini. Abbiamo bisogno di altri cinque anni per completare il percorso avviato, senza lasciare spazio a chi ha già dimostrato in passato di non saper governare».

Il segretario regionale ha inoltre annunciato i prossimi appuntamenti: il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà a Sirolo lunedì prossimo 1 settembre, mentre il generale Roberto Vannacci tornerà nelle Marche il 18 settembre.

Andrea Maria Antonini, assessore regionale uscente, ha sottolineato: «Da questa provincia arriverà una grande sorpresa: vogliamo che il Piceno diventi il territorio in cui la Lega otterrà il risultato più significativo. Questa campagna elettorale coincide con un rinnovamento del partito a livello provinciale, grazie all’ingresso di nuove forze conosciute e stimate. Qui c’è gente seria, che ama davvero il territorio e che mette al primo posto l’interesse pubblico». Tiziana Principi, primario del reparto di Rianimazione provinciale e direttrice del Servizio 118, ha evidenziato il proprio impegno sulla sanità: «Da anni lavoro per il territorio. Ho deciso di mettermi a disposizione per contribuire a migliorare ulteriormente il sistema sanitario. Molti colleghi mi hanno incoraggiata, ritenendo che possa essere l’interlocutore giusto per portare avanti progetti concreti in questo settore».

Pasqualino Piunti, già sindaco di San Benedetto del Tronto, ha rimarcato la sua visione per il Piceno: «La mia candidatura nasce dalla volontà di dare risposte concrete. La nostra provincia è ricca di eccellenze: è necessario costruire un percorso che valorizzi tutti i territori, superando i campanilismi». Alessia Rivosecchi, imprenditrice di Grottammare, ha dichiarato: «C’è grinta e voglia di fare bene. Collaboro da tempo con le associazioni culturali e sociali del territorio e credo nella politica del fare. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto della Lega».

Alla presentazione ufficiale dei candidati hanno partecipato anche l’assessore comunale Nico Stallone, i consiglieri Patrizia Petracci ed Enrico Angelini Marinucci, il responsabile della campagna elettorale Sergio Cinelli e il nuovo commissario provinciale Flavio Echites.