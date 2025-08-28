CS – Respiro sull’acqua: un Service dei Club Rotary del Ponente Ligure ha fatto nuovamente tappa ad Alassio

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Respiro sull’acqua: un Service dei Club Rotary del Ponente Ligure ha fatto nuovamente tappa ad Alassio
Nei giorni scorsi ha fatto tappa ad Alassio l’edizione 2025 dell’iniziativa “Respiro sull’acqua”, progetto che coinvolge tutti i Rotary Club della Liguria di Ponente (Imperia, Alassio, Albenga, Sanremo, Sanremo Hanbury, Savona, Varazze riviera del Beigua) e il Rotaract Club Imperia.
L’uscita di Alassio ha coinvolti i tre bimbi Jaden, Ines e Adelasia, accompagnati da un genitore, i quali hanno provato l’ebbrezza di una giornata in barca a vela e condiviso un’esperienza che rimarrà nei loro ricordi più belli. Attorno ai ragazzi si sono stretti, in un affettuoso abbraccio, il Presidente e diversi soci del Rotary Club di Alassio. I partecipanti erano stati proposti al Rotary Club dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio; ad inizio uscita, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni all’iniziativa, c’è stato il saluto portato ai partecipanti ed agli organizzatori a nome del Comune di Alassio, della dott.ssa Ivana Sirtori. Da parte del Rotary Club l’impegno a proseguire anche nei prossimi anni con un’iniziativa che ha dimostrato sul campo di essere veicolo di reale solidarietà sociale.
