mercoledì 27 Agosto 2025
Università

CA’ FOSCARI CELEBRA IL CENTENARIO DI MARCO CÉ CON UNA GIORNATA DI STUDI

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 COMUNICATO STAMPA
CA’ FOSCARI CELEBRA IL CENTENARIO DI MARCO CÉ CON UNA GIORNATA DI STUDI
Venerdì 12 settembre in Aula Baratto l’eredità spirituale e pastorale del cardinale a cento anni dalla sua nascita
VENEZIA – Un’intera giornata dedicata a Marco Cé, figura centrale della Chiesa e della storia veneziana: questo l’obiettivo della giornata di studi "Marco Cé: al servizio della comunione ecclesiale". L’evento, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici, si terrà venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 9:50, in Aula Baratto.
A cent’anni dalla nascita del cardinale, l’evento riunirà ricercatori, storici e biblisti per esplorare le molteplici sfaccettature della sua vita e del suo ministero. Ad aprire i lavori in mattinata il professor Giovanni Vian, seguito da vari interventi che, in mattinata, si concentreranno sulla prima formazione di Marco Cé a Izano e nel contesto diocesano cremasco, sul suo servizio episcopale come ausiliare dell’arcivescovo di Bologna e poi sugli anni in cui fu assistente generale dell’Azione cattolica italiana.
Nel pomeriggio, dopo una pausa, i riflettori si sposteranno sulla sua attività pastorale a Venezia. Verrà approfondita la sua figura come Patriarca, indagando il suo rapporto con il presbiterio veneziano e i diversi aspetti del suo operato pastorale. La giornata si concluderà con un altro intervento di Giovanni Vian, che esplorerà l’attività di Marco Cé "al servizio della comunione ecclesiale, da vescovo di Venezia nella Chiesa cattolica in Italia" con riferimento specifico agli anni in cui fu vicepresidente della Conferenza episcopale italiana.
La giornata si concluderà alle ore 17:30.
L’evento è aperto al pubblico.
Università Ca’ Foscari Venezia
Ufficio Comunicazione e Promozione di AteneoSettore Relazioni con i media
Le news di Ca’ Foscari: news.unive.it

