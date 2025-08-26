Close Menu
martedì 26 Agosto 2025
Sicilia

Cs. n.388 Giornate conclusive del progetto sulle politiche giovanili “NEXT” + foto e locandina

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025
Comunicato n.388
Giornate conclusive del progetto sulle politiche giovanili “NEXT”
Dopo le giornate di marzo dedicate al talento con la presenza di ospiti qualificati come Giovanni Muciaccia, Fabiana Manager, Noemi David e Marcello Ascani e imprenditori ed eccellenze locali, dopo le “masterclass” che hanno formato diversi giovani su professioni e competenze, e dopo l’apertura del nuovo informagiovani comunale lo scorso giugno, si concludono il 28 e il 30 agosto le attività del progetto “NEXT – Storie al futuro” iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sull’Incremento Fondo per le Politiche Giovanili per l’anno 2021.
L’evento finale consiste infatti in due giornate di musica, arte, talk e creatività per vivere la città in una nuova dimensione.
Il 28 agosto, presso il Parco Fiamme Gialle d’Italia (ex Scalo Merci) ci sarà dalle 18 in poi: un Mercato Alternativo a cura di G.A.S. Mazzarelli, Area food a cura di Delicatessen. Alle 18.30 una talk sarà dedicata ai risultati del progetto che sta per terminare, ai progetti futuri ed a testimonianze sull’importanza di poter rimanere qui, con numerosi ospiti siciliani che si confronteranno sul tema. Segue un live con “Nicolò e i Pallanuotisti” e un dj set. Durante tutta la giornata sarà possibile apprezzare le opere grafiche proposte da The Ragusaner.
Il 30 agosto, a Marina di Ragusa presso il parcheggio accanto al Centro Sportivo Le Sirene, l’inaugurazione della seconda parete libera per la street art, come già avvenuto in Via Monte Cervino, iniziativa che permette ai giovani writers di avere alcuni luoghi dove potersi esprimere. Si inizia alle 19.00 con la realizzazione della prima opera sulla parete a cura del gruppo Muracria, collettivo artistico che ha proposto all’assessorato alle politiche giovanili di dare vita a queste pareti libere. Contemporaneamente si terrà il secondo “Wall of Fame”, evento di hip hop, che inizierà alle 21 con il DJ Set Wildcat Sound e proseguirà alle 22 con il Contest regionale di Freestyle & MC’s a cura di Muretto Ragusa.
Tutte le attività sono ad ingresso libero.
Giovanni Iacono

