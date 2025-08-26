Close Menu
#CONTIENE FOTO# ROMA – COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, I CARABINIERI ARRESTANO ALTRE 7 PERSONE PER FURTO.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, I CARABINIERI ARRESTANO
ALTRE 7 PERSONE PER FURTO.
ROMA  Proseguono i servizi di controllo da parte dei Carabinieri del
Comando Provinciale di Roma, intensificati nellarea della stazione Termini,
nelle zone limitrofe e lungo le fermate della metropolitana, per garantire
la sicurezza e contrastare i reati contro il patrimonio ai danni dei
numerosi turisti presenti nella Capitale. Altre 7 persone sono finite nella
rete dei Carabinieri, gravemente indiziate di aver borseggiato turisti
stranieri e rubato allinterno di ristoranti. Nello specifico, i Carabinieri
della Compagnia Roma Centro in due diversi episodi, a distanza di poche ore,
hanno arrestato 6 persone; le prime tre di età compresa tra i 22 e i 25
anni, tutte di origini bosniache e con precedenti, sorprese in via della
Posta Vecchia, dopo aver asportato con destrezza i portafogli di due turisti
messicani, che non si erano accorti di nulla e che erano intenti a scendere
dallautobus di linea 64; Subito dopo invece i militari del Nucleo
Carabinieri Scalo Termini hanno arrestato un cittadino marocchino, poiché
sorpreso mentre tentava di portar via uno zaino, con un personal computer
allinterno di un turista bulgaro. Refurtiva recuperata e restituita al
proprietario.
In piazza Trevi, invece, i militari hanno arrestato due cittadine bulgare di
46 e 61 anni, sorprese mentre portavano via con destrezza il portafogli
dalla borsa di una turista polacca, che non si era accorta di nulla.
Portafogli recuperato e restituito alla vittima.
I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno invece arrestato una
cittadina peruviana di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti,
sorpresa insieme ad un complice che è riuscito a scappare, dal proprietario
e un cameriere di un ristorante, che dopo aver asportato la borsa, di una
donna italiana ha tentato di scappare, ma la tempestiva richiesta di aiuto
ai Carabinieri ha permesso ai militari di bloccarla e di recuperare la
refurtiva che è stata restituita alla vittima.
Gli arresti sono stati tutti convalidati.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza
definitiva.
260825
__________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.zza San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

