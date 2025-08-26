Close Menu
Trending
martedì 26 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Ricollocazione dei pali della luce in via Ferrante – Dichiarazione consigliere Zacco

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 «In via Ferrante, nel cuore del quartiere di Partanna Mondello, si
procederà nella giornata di oggi alla ricollocazione di due pali
dell’illuminazione pubblica rimossi anni fa perché pericolosi.
Si tratta di un intervento fondamentale, atteso da tempo dai residenti e
dalle famiglie che la percorrono giornalmente per accompagnare i propri
figli nella vicina scuola Santocanale, che pone finalmente rimedio a una
criticità concreta legata all’assenza di illuminazione in quel tratto di
strada, con inevitabili ricadute in termini di sicurezza e vivibilità.
Il risultato odierno è frutto di un’attività di interlocuzione costante con
i cittadini e di un impegno condiviso con gli uffici tecnici comunali e il
Sindaco Roberto Lagalla.
Proseguiremo con determinazione su questa linea, garantendo interventi
puntuali e risposte concrete, consapevoli che anche le azioni più semplici,
come riportare la luce in una strada, possono restituire normalità e
migliorare la qualità alla vita quotidiana dei nostri quartieri».
Lo dichiara il presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl