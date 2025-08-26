[Comune Palermo] Ricollocazione dei pali della luce in via Ferrante – Dichiarazione consigliere Zacco

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 «In via Ferrante, nel cuore del quartiere di Partanna Mondello, si
procederà nella giornata di oggi alla ricollocazione di due pali
dell’illuminazione pubblica rimossi anni fa perché pericolosi.
Si tratta di un intervento fondamentale, atteso da tempo dai residenti e
dalle famiglie che la percorrono giornalmente per accompagnare i propri
figli nella vicina scuola Santocanale, che pone finalmente rimedio a una
criticità concreta legata all’assenza di illuminazione in quel tratto di
strada, con inevitabili ricadute in termini di sicurezza e vivibilità.
Il risultato odierno è frutto di un’attività di interlocuzione costante con
i cittadini e di un impegno condiviso con gli uffici tecnici comunali e il
Sindaco Roberto Lagalla.
Proseguiremo con determinazione su questa linea, garantendo interventi
puntuali e risposte concrete, consapevoli che anche le azioni più semplici,
come riportare la luce in una strada, possono restituire normalità e
migliorare la qualità alla vita quotidiana dei nostri quartieri».
Lo dichiara il presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 «In via Ferrante, nel cuore del quartiere di Partanna Mondello, si