lunedì 25 Agosto 2025
VIOLENZA DONNE, ALOISIO (M5S): “INTRODURRE EDUCAZIONE EMOTIVA NELLE SCUOLE”

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 VIOLENZA DONNE, ALOISIO (M5S): “INTRODURRE EDUCAZIONE EMOTIVA NELLE SCUOLE”
“Il gravissimo caso che è esploso a seguito della scoperta del gruppo Facebook ‘mia moglie’ invoca una risposta strutturale da parte dell’esecutivo che, a distanza di giorni, ancora non ha indicato una via maestra per debellare un fenomeno, diffuso attraverso i social, che vede sempre più le donne esibite come trofeo a loro insaputa. Oltre a un necessario quadro normativo volto a intensificare il contrasto a episodi di violenza online, è necessario introdurre l’educazione emotiva nel nostro sistema scolastico, un tema che mi ha già visto depositare un disegno di legge ad hoc: l’atto Senato 1334, presentato il 27 dicembre 2024. Sotto questo profilo occorre anche promuovere programmi di formazione sulle conseguenze della discriminazione di genere nella sfera digitale, incentivando pratiche di inclusione e pari opportunità. Mentre in Italia questo tema è ancora un tabù, in altre parti del mondo come anche in Senegal sono nati percorsi didattici per contrastare la ‘mascolinità tossica’, un programma supportato dalle Nazioni Unite che mira a coinvolgere gli uomini nelle questioni domestiche e sanitarie per migliorare il benessere di donne e bambini, inclusi leader religiosi e membri rispettati della comunità. Anche l’Italia proceda a contrastare seriamente la violenza contro le donne”. Lo dichiara la senatrice del M5S Vincenza Aloisio.
