(AGENPARL) – Sun 24 August 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): URSO MISTIFICA, IL TRIBUNALE NON HA CONVALIDATO NULLA
EX ILVA, TURCO (M5S): URSO MISTIFICA, IL TRIBUNALE NON HA CONVALIDATO NULLA
Roma, 24 ago. – “Il ministro Urso continua a fare propaganda sulla pelle di Taranto. La decisione del Tribunale di Milano sull’azione inibitoria contro l’ex Ilva non rappresenta alcuna vittoria, né tanto meno un riconoscimento della nuova AIA rilasciata lo scorso 17 luglio. Il giudice ha semplicemente disposto il rinvio al 9 ottobre per acquisire documenti fondamentali che non risultano ancora depositati: il parere istruttorio conclusivo della Commissione AIA-IPPC e il piano di monitoraggio e controllo predisposto da ISPRA. Altro che ‘positiva rilevanza’ della nuova AIA: siamo di fronte all’ennesima mistificazione del ministro Urso, che prova a spacciare un rinvio tecnico per un successo politico. La realtà è che la nuova AIA resta contestata da cittadini e associazioni, e il procedimento giudiziario è tutt’altro che chiuso, visto anche il preannunciato ricorso al TAR. Il Governo Meloni dovrebbe rispettare il dramma di Taranto e affrontare seriamente i nodi irrisolti della fabbrica, anziché trasformare ogni misura o decisione in un’occasione di propaganda. La salute dei cittadini e dei lavoratori merita verità e responsabilità, non slogan di Palazzo”. Così in una nota il Sen. M5s Mario Turco, Vicepresidente e responsabile del Comitato Economia, Lavoro e Imprese del M5S.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Sun 24 August 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): URSO MISTIFICA, IL TRIBUNALE NON HA CONVALIDATO NULLA