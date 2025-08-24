Close Menu
Trending
lunedì 25 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

EX ILVA, TURCO (M5S): URSO MISTIFICA, IL TRIBUNALE NON HA CONVALIDATO NULLA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 24 August 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): URSO MISTIFICA, IL TRIBUNALE NON HA CONVALIDATO NULLA
EX ILVA, TURCO (M5S): URSO MISTIFICA, IL TRIBUNALE NON HA CONVALIDATO NULLA
Roma, 24 ago. – “Il ministro Urso continua a fare propaganda sulla pelle di Taranto. La decisione del Tribunale di Milano sull’azione inibitoria contro l’ex Ilva non rappresenta alcuna vittoria, né tanto meno un riconoscimento della nuova AIA rilasciata lo scorso 17 luglio. Il giudice ha semplicemente disposto il rinvio al 9 ottobre per acquisire documenti fondamentali che non risultano ancora depositati: il parere istruttorio conclusivo della Commissione AIA-IPPC e il piano di monitoraggio e controllo predisposto da ISPRA. Altro che ‘positiva rilevanza’ della nuova AIA: siamo di fronte all’ennesima mistificazione del ministro Urso, che prova a spacciare un rinvio tecnico per un successo politico. La realtà è che la nuova AIA resta contestata da cittadini e associazioni, e il procedimento giudiziario è tutt’altro che chiuso, visto anche il preannunciato ricorso al TAR. Il Governo Meloni dovrebbe rispettare il  dramma di Taranto e affrontare seriamente i nodi irrisolti della fabbrica, anziché trasformare ogni misura o decisione in un’occasione di propaganda. La salute dei cittadini e dei lavoratori merita verità e responsabilità, non slogan di Palazzo”. Così in una nota il Sen. M5s Mario Turco, Vicepresidente e responsabile del Comitato Economia, Lavoro e Imprese del M5S.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl