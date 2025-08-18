Zelensky: elezioni in Ucraina possibili dopo il cessate il fuoco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto disponibile a tenere elezioni in Ucraina, ma ha posto una condizione fondamentale: la garanzia di un cessate il fuoco e di altre misure di sicurezza. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Zelensky ha risposto a una domanda di un giornalista affermando che l’Ucraina è “aperta alla possibilità di elezioni”, ma ha chiarito che la sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta. La sua posizione sottolinea la complessa situazione del Paese, dove l’organizzazione di un voto democratico in un contesto di conflitto attivo presenta rischi significativi e sfide logistiche immense.