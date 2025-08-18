Close Menu
lunedì 18 Agosto 2025
Trump: “Una o due settimane” per capire se un accordo sull’Ucraina è possibile

Luigi CamilloniBy Nessun commento1 Min Read
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che il quadro per una risoluzione del conflitto in Ucraina attraverso i negoziati si chiarirà entro “una o due settimane”. L’annuncio è stato fatto durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei.

Trump ha espresso un cauto ottimismo, sottolineando che sia Mosca che Kiev sembrano “due parti disposte a raggiungere un accordo”. “Faremo del nostro meglio per porvi fine”, ha affermato, riferendosi al conflitto. L’incontro, che ha visto la partecipazione di figure di spicco come il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro italiano Giorgia Meloni, mira a consolidare una posizione comune per la pace.

Le parole di Trump indicano un’accelerazione degli sforzi diplomatici e suggeriscono che le trattative sono entrate in una fase cruciale. La Casa Bianca sta cercando di sfruttare lo slancio creato dal recente incontro tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska per aprire la strada a un possibile vertice a tre.

Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

