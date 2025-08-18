Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Terminato l’incontro Trump-Zelensky: il Presidente USA ammette la complessità del conflitto

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

L’atteso incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei si è concluso. Prima della riunione plenaria, Trump e Zelensky hanno avuto un colloquio faccia a faccia durato circa un’ora.

Un’ammissione inaspettata

Aprendo l’incontro, Trump ha fatto un’ammissione sorprendente, riconoscendo che la risoluzione del conflitto in Ucraina è più complessa di quanto avesse inizialmente pensato. “Ho combattuto sei guerre, ne ho concluse sei, e pensavo che questa sarebbe stata la più facile. E non lo è. È dura”, ha dichiarato. Questa affermazione segna una netta distanza dalla sua precedente promessa, fatta in campagna elettorale, di porre fine al conflitto entro 24 ore dal suo insediamento. A marzo, Trump aveva già ammesso che quella dichiarazione era stata fatta in modo sarcastico.

Vertici per un’azione congiunta

L’incontro alla Casa Bianca è di portata storica, con la partecipazione di leader di spicco come il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro italiano Giorgia Meloni, oltre ai vertici della Commissione europea e della NATO. Questa composizione senza precedenti sottolinea l’importanza del tema in discussione.

Un’interruzione per la diplomazia

In un’ulteriore svolta, il quotidiano tedesco Bild ha riferito che Trump ha interrotto i colloqui per effettuare una telefonata al presidente russo Vladimir Putin. La mossa indica un tentativo diretto di mediazione, con l’obiettivo di preparare il terreno per un possibile incontro trilaterale con Putin e Zelensky, che secondo alcune fonti potrebbe avvenire già il 22 agosto. Le consultazioni alla Casa Bianca dovrebbero comunque riprendere dopo la telefonata.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl