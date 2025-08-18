(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 SCUOLA: CASO (M5S), “DOCENTI ESCLUSI DA MINI CALL GPS, MINISTRO INTERVENGA”
Roma, 18 ago. – “A poche ore dalla scadenza della mini call veloce GPS 2025, decine di docenti specializzati sul sostegno risultano ancora esclusi dalla procedura a causa di gravi anomalie. Il Ministero dell’Istruzione intervenga immediatamente per evitare un danno irreparabile a lavoratori e scuole. Molti docenti, pur regolarmente inseriti nella fascia aggiuntiva delle GPS 2025, non riescono ad accedere alla procedura perché il sistema li segnala erroneamente come rinunciatari o non idonei. Il termine per presentare domanda scade domani, martedì 19 agosto e il rischio concreto è che centinaia di docenti specializzati restino esclusi non per loro responsabilità, ma per colpa di un sistema che avrebbe dovuto garantire trasparenza e pari opportunità, ma che a più riprese ha mostrato falle. Il Ministro intervenga per fare subito chiarezza, verificare la portata del problema e valutare la riapertura straordinaria della procedura per tutelare chi ha diritto a partecipare”.
Così il deputato Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 SCUOLA: CASO (M5S), “DOCENTI ESCLUSI DA MINI CALL GPS, MINISTRO INTERVENGA”