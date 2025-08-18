Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Il tasso di approvazione di Trump aumenta dopo il vertice in Alaska – sondaggio

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Il tasso di approvazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è aumentato significativamente dopo il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, secondo un sondaggio condotto dall’agenzia Insider Advantage.

I dati mostrano che il 54% degli intervistati approva ora il lavoro del leader statunitense, mentre il 44% lo disapprova e il 2% rimane indeciso. Secondo l’istituto di sondaggi, Trump ha migliorato i suoi numeri soprattutto tra afroamericani e ispano-latini, mentre gli elettori bianchi hanno quasi raggiunto il record del 64%.

Il sondaggio di Insider Advantage è stato condotto tra il 15 e il 17 agosto, con un margine di errore del 3,09%. Un precedente sondaggio di YouGov a metà luglio mostrava un tasso di approvazione del 41% e una disapprovazione del 55%.

Il vertice tra Russia e Stati Uniti si è svolto il 15 agosto presso una base militare in Alaska. I colloqui, durati più di tre ore, hanno previsto incontri uno a uno, in limousine, e sessioni a piccoli gruppi “tre a tre”. La delegazione russa era guidata dal consigliere del Cremlino Yuri Ushakov e dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, mentre quella statunitense comprendeva il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff.

Al termine dell’incontro, Putin ha dichiarato che la risoluzione del conflitto in Ucraina era il tema principale del vertice e ha auspicato un nuovo inizio nelle relazioni bilaterali, invitando Trump a Mosca. Trump ha confermato i progressi compiuti nei colloqui, sottolineando però che non tutte le questioni sono state risolte.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl