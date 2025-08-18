Il tasso di approvazione di Trump aumenta dopo il vertice in Alaska – sondaggio

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Il tasso di approvazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è aumentato significativamente dopo il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, secondo un sondaggio condotto dall’agenzia Insider Advantage.

I dati mostrano che il 54% degli intervistati approva ora il lavoro del leader statunitense, mentre il 44% lo disapprova e il 2% rimane indeciso. Secondo l’istituto di sondaggi, Trump ha migliorato i suoi numeri soprattutto tra afroamericani e ispano-latini, mentre gli elettori bianchi hanno quasi raggiunto il record del 64%.

Il sondaggio di Insider Advantage è stato condotto tra il 15 e il 17 agosto, con un margine di errore del 3,09%. Un precedente sondaggio di YouGov a metà luglio mostrava un tasso di approvazione del 41% e una disapprovazione del 55%.

Il vertice tra Russia e Stati Uniti si è svolto il 15 agosto presso una base militare in Alaska. I colloqui, durati più di tre ore, hanno previsto incontri uno a uno, in limousine, e sessioni a piccoli gruppi “tre a tre”. La delegazione russa era guidata dal consigliere del Cremlino Yuri Ushakov e dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, mentre quella statunitense comprendeva il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff.

Al termine dell’incontro, Putin ha dichiarato che la risoluzione del conflitto in Ucraina era il tema principale del vertice e ha auspicato un nuovo inizio nelle relazioni bilaterali, invitando Trump a Mosca. Trump ha confermato i progressi compiuti nei colloqui, sottolineando però che non tutte le questioni sono state risolte.